Анонс нового номера:

Термины по сварке и наплавке для сегодняшнего выпуска ТПА: Энциклопедии взяты из нескольких нормативных документов. Прежде всего, это традиционный наш источник – СТ ЦКБА 123 «Арматура трубопроводная. Термины и определения» (с иллюстрациями), а также ГОСТ Р 58904-2020/ISO/TR 25901-1:2016 «Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 1. Общие термины», ГОСТ Р ИСО 17659-2009 «Сварка. Термины многоязычные для сварных соединений», Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» и др. В июньском номере журнала ТПА приведены основные термины по сварке, типы и характеристики сварных соединений. Для некоторых терминов даны два определения – из разных нормативных документов. А в следующем номере будут опубликованы характеристики и размеры сварных швов, а также терминология, связанная с выполнением наплавки, контролем сварных соединений и сварочным оборудованием.

МЦ ТПА, 7 июня