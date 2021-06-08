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НОВЫЙ МАРКЕТИНГ

08 июня, 2021 8

Слушателям курса, успешно сдавшим экзамен, были выданы удостоверения государственного образца о повышении квалификации. Занятия проходили на протяжении недели по дополнительной программе «Практика и методика реализации санитарно-технических систем и оборудования с учётом спецификации мировых стандартов по компетенции «Сантехника и отопление». В качестве лекторов выступали сертифицированные эксперты WorldSkillsRussia. Слушателей ждало глубокое погружение по теоретическим модулям программы:

- Технология монтажа раструбного трубопровода системы водоотведения;

- Технология нарезки и уплотнения резьбы на стальном трубопроводе;

- Проектирование изометрических схем систем ВиВ;

- Технологии гибки различных видов трубопроводов.

Сайт LUNDA, 7 июня


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