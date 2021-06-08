НОВЫЙ МАРКЕТИНГ

Слушателям курса, успешно сдавшим экзамен, были выданы удостоверения государственного образца о повышении квалификации. Занятия проходили на протяжении недели по дополнительной программе «Практика и методика реализации санитарно-технических систем и оборудования с учётом спецификации мировых стандартов по компетенции «Сантехника и отопление». В качестве лекторов выступали сертифицированные эксперты WorldSkillsRussia. Слушателей ждало глубокое погружение по теоретическим модулям программы:
- Технология монтажа раструбного трубопровода системы водоотведения;
- Технология нарезки и уплотнения резьбы на стальном трубопроводе;
- Проектирование изометрических схем систем ВиВ;
- Технологии гибки различных видов трубопроводов.
Сайт LUNDA, 7 июня