РЕКЛАМА В СМИ ЧЕРЕЗ ГОСЗАКАЗ.

Госзаказчики могут получить право закупать услуги конкретных СМИ без проведения конкурентных процедур. Соответствующий проект поправок к 44-ФЗ внесен на рассмотрение Госдумы. Новый законопроект, по словам одного из авторов поправок, депутата Антона Гетты, призван устранить элемент формализации закупок – действующее регулирование фактически исходит из того, что продукция одного СМИ может безболезненно заменять продукцию другого. По его словам, закупая информационную продукцию и услуги СМИ, государственный заказчик имеет цель — получение продукции и услуг конкретных, необходимых ему изданий. Поскольку у каждого авторитетного СМИ собственная редакционная политика, свой пул авторов, экспертов, аналитиков, набор освещаемых тем, продукция другого СМИ не может считаться равноценной заменой.

Требование проводить конкурентные закупки услуг СМИ дает недобросовестным поставщикам возможность фактически продавать чужой контент по заниженным или демпинговым ценам, что дестабилизирует работу профессиональных медиа, а заказчикам не позволяет приобретать материалы у первоисточника. Законопроект предусматривает, что все госзаказчики смогут закупать услуги конкретных СМИ как у единственных поставщиков. Эту норму предлагается распространить не только на печатные и электронные средства массовой информации, но и на сетевые.

Новостная лента ТЭК, 31 мая