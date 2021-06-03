НОВИНКА ЗАВОДА ЭТМ, УЛАН-УДЭ.

Предприятие АО «ЭТМ» успешно выполнило договор № 9/152865-ЭТМ от 05.04.2021 г. между ЗАО «ЭТАЛОН-ПРИБОР» и АО «ЭТМ» на поставку датчиков-реле перепада напора ДПН-5АС-УХЛ3 ТУ 4218-004-36329069-2010 класса безопасности 3Н по НП-001-15 для поставки на АО «Концерн Росэнергоатом» филиал «Курская атомная станция» в количестве 78 штук. В рамках выполнения договора, предприятие АО ЭТМ» прошло проверку готовности производства к началу изготовления датчиков-реле ДПН-5АС. Проверка производилась представителем уполномоченной организации АО «ВПО «Зарубежатомэнергострой» (РОСАТОМ). В ходе проверки было установлено, что предприятие АО «ЭТМ» обладает необходимым технологическим оборудованием, квалифицированным персоналом, необходимым комплектом конструкторской и технологической документации, рабочей системой менеджмента качества ГОСТ ИСО 9001-2015 и метрологическим оборудованием для проведения контроля качества продукции.

Сайт ЭТМ, 25 мая