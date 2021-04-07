ВЕБИНАР АДЛ ПО ПРОБООТБОРНИКАМ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

8 апреля в 11:00 по МСК приглашаем всех на наш вебинар на тему: «Отбор проб в химической промышленности. Решения компании АДЛ: предложения и преимущества». На нашей встрече мы подробно расскажем о решениях компании АДЛ для отбора проб:
- рассмотрим основные типы пробоотборников, которые мы предлагаем в качестве решений для отбора проб;
- сделаем краткий обзор дополнительного оборудования для пробоотборников;
- расскажем про особенности отбора газообразных сред;
- расскажем про системы отбора проб, их основные типы.
Ведущим вебинара выступит Скотнов Алексей — заместитель начальника отдела трубопроводной арматуры и насосов промышленного применения компании АДЛ.
Сайт АДЛ 5 апреля