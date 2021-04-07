ВЕБИНАР АДЛ ПО ПРОБООТБОРНИКАМ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

8 апреля в 11:00 по МСК приглашаем всех на наш вебинар на тему: «Отбор проб в химической промышленности. Решения компании АДЛ: предложения и преимущества». На нашей встрече мы подробно расскажем о решениях компании АДЛ для отбора проб:

- рассмотрим основные типы пробоотборников, которые мы предлагаем в качестве решений для отбора проб;

- сделаем краткий обзор дополнительного оборудования для пробоотборников;

- расскажем про особенности отбора газообразных сред;

- расскажем про системы отбора проб, их основные типы.

Ведущим вебинара выступит Скотнов Алексей — заместитель начальника отдела трубопроводной арматуры и насосов промышленного применения компании АДЛ.