С 2020 года Россия становится производственным и коммерческим хабом для стран СНГ, а Европа осталась в пандемии - мнение аналитиков

Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения нанесли серьёзный урон как мировому, так и российскому экономическому сектору. По данным Доклада об экономике России, за 2020 год объём иностранных инвестиций в стране снизился на 4,1%. В частности, с рынка ушли такие крупные ретейлеры, как сеть гипермаркетов Castorama, холдинг Inditex (сеть магазинов Lefties) и французский бренд аксессуаров Longchamp.

Несмотря на локдаун, падение курса рубля и макроэкономическую нестабильность, массового ухода инвесторов не наблюдается. По данным исследования КСИИ «Международный бизнес в России», 92% иностранных компаний считают РФ стратегическим рынком (независимо от краткосрочных изменений в экономике). В ближайшие пять лет они рассчитывают инвестировать в нашу страну около 5 млрд долларов США.

Среди инвесторов, готовых адаптироваться к современным условиям и работать с учётом специфики российской экономики и законодательства, есть не только совместные предприятия, имеющие свои производственные площадки в России. Заинтересованы в местном рынке и фирмы с 100%-ным иностранным капиталом, такие как автобренд Jaguar Cars или компания FRISQUET, ведущий французский производитель отопительного газового оборудования.

«В России сегодня легче реализовывать продукцию, страна не закрыта полностью (в отличие от Европы). Здесь более интересные условия для развития бизнеса: небольшие налоги и менее дорогая рабочая сила. Кроме того, в России любят хорошую технику, которую могут поставлять европейские производители.

Основной проблемой стало закрытие границ во время локдауна. Наше оборудование и запасные части поступают из Франции, и в первый месяц мы не могли привезти товар в Россию. Но мы приняли это во внимание, и теперь перестраховываемся: закладываем на доставку в полтора раза больше времени и обеспечиваем на складах компании и наших партнёров двойной запас всех комплектующих, в том числе редко используемых», — рассказывает Армен Калинин, директор по экспорту FRISQUET.

«Мы видим высокий инвестиционный и рыночный потенциал в регионе. Несмотря на борьбу с COVID-19 и сложную обстановку в глобальной экономике, «Сен-Гобен» продолжает инвестировать в бизнес в России, на Украине и в странах СНГ. Мы настроены на долгосрочное и успешное развитие нашего сотрудничества и регионов, где мы работаем», — отмечает Антуан Пейрюд, генеральный директор компании «Сен-Гобен» в России, на Украине и в странах СНГ. Наиболее сильно по деятельности иностранных компаний ударили эпидемиологические ограничения, введенные в большинстве стран. Меры, направленные против распространения COVID-19, привели к частичной или полной остановке многих производств и прервали продажи услуг и товаров. Россия — один из крупнейших рынков Европы, который пережил локдаун с относительно небольшими потерями и начал расти.

«В связи с тем, что люди перешли работать на удалёнку, многие задумались об обустройстве своего жилья. Таким образом, возрос интерес к качественной инженерной технике, — говорит Вероника Кулешова, генеральный директор российского филиала FRISQUET. — Люди понимают: чтобы жить комфортно, вся инженерная начинка должна быть качественной, не давать сбоя, тем самым меньше напоминать о себе». Ещё одним препятствиям для инвестиционной деятельности в РФ иностранцы называют частые изменения законодательства. Однако российское правительство постепенно работает над устранением административных барьеров, проводит реформу контрольно-надзорной деятельности и создаёт Агентство инвестиционного развития, которое будет поддерживать реализацию новых инвестиционных проектов.

«С 2020 года Россия становится производственным и коммерческим хабом для стран СНГ. Мы как никогда привержены развитию отношений с российскими производителями автокомпонентов и будем способствовать продвижению их продукции на мировые рынки», — подчёркивает Сергей Яворский, генеральный директор Volvo Group Россия и СНГ.

Источник: https://www.c-o-k.ru, 5 апреля