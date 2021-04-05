Аддитивные технологии в арматуре.

На начальном этапе был сделан подбор поставщика оборудования. Выбор специалистов остановился на российской компании PICASO 3D, которая с 2011 года ведёт производство 3D-принтеров, опережающих по своим характеристикам многие зарубежные аналоги. Первый 3D-принтер модели Designer X PRO для лаборатории был приобретён в конце 2018 г. Именно на нём в течение года опробовались технологии изготовления модельной оснастки для литья в песчаную форму и изготовления выжигаемых моделей отливок. Благодаря широкому спектру возможностей 3D-принтера, были проведены опытные работы по использованию различных типов пластика: PLA, ABS, PLA PVA, Hips, FilaFlex, Filamentarno и т.д. В результате опытных работ была разработана и внедрена технология литья в песчаные формы с использованием 3D-технологий под конкретные требования производства ПАО «Аскольд». Весь цикл изготовления модельной оснастки составляет до 10 рабочих дней. По стойкости пластиковая модельная оснастка сопоставима с деревянной оснасткой. В декабре 2020 года введены в эксплуатацию три новых промышленных принтера Designer XL. Промышленные принтеры значительно ускоряют цикл изготовления полумоделей оснастки для разовых заказов. Например, за период декабрь-январь этого года изготовлено 4 комплекта полумоделей по заказу ЦС «Дальзавод», что позволило заготовительному цеху №21 сократить цикл поставки отливок на один месяц.

Пресс-служба ПАО "Аскольд", 31 марта

