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Австрийская компания KLINGER Fluid Control обновляет линейку шаровых кранов

02 апреля, 2021 13

Компания KLINGER Fluid Control анонсировала обновление стандартных линеек продукции под марками KLINGER BALLOSTAR® KHA/KHE и MONOBALL® KHO. В новой линейке будут представлены улучшенные версии стандартных шаровых кранов. Изменения сделаны с учётом пожеланий заказчиков и тенденций на рынке трубопроводной арматуры. Обновлённые шаровые краны будут иметь улучшенные технические характеристики, в частности, будет использоваться новая технология для создания антикоррозийного покрытия как с внешней, так и с внутренней сторон арматуры, также будет наноситься более долговечная маркировка. А унификация элементов конструкций позволит оптимизировать складскую программу для быстрой реакции на запросы заказчиков.

29 марта состоялась видео-конференция, на которой эксперт KLINGER Fluid Control Гжегож Домбровский представил новые конструкции шаровых кранов специалистам компании «ИЛЬМА». В ходе конференции были детально рассмотрены технические особенности обновлённых шаровых кранов и их преимущества в сравнении с продукцией других производителей.

Начало поставок новых шаровых кранов: KHA - с 3 квартала 2021 года, KHE - с 3 квартала 2022 года, KHO – 2-4 квартал 2021 года. Подробная информация о продукции будет в ближайшее время представлена в обновлённом каталоге трубопроводной арматуры KLINGER®. Ознакомиться с информацией об арматуре KLINGER® можно в каталоге на сайте ООО "ИЛЬМА".

Письмо в ТПА, 31 марта


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