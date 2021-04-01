В Алексине завод ТЯЖПРОМАРМАТУРА начал производство пневмогидроприводов с низким управляющим давлением для шаровых кранов DN150-1400

АО НПО «Тяжпромарматура» освоило серийное производство пневмогидроприводов для шаровых кранов DN 150-1400 мм, работающих от низкого управляющего давления (от 0,4 до 1,0 МПа). Развиваемый крутящий момент приводов – до 610 300 НМ. Привода изготавливаются в климатических исполнениях У1 и ХЛ1, имеют сейсмостойкость до 9 баллов по шкале MSK-64.
Присоединение к крану – по требованию Заказчика.
Продукция имеет всю необходимую разрешительную документацию.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
Возможно применение для управления другими видами четверть оборотной трубопроводной арматуры.
Сайт ТЯЖПРОМАРМАТУРА, Алексин, 31.03.2021