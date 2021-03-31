АНАЛИТИКА РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

В Википедии есть определение: «Пани́ческая ата́ка (ПА) – необъяснимый, мучительный для больного приступ тяжелой тревоги, сопровождаемый беспричинным страхом, в сочетании с различными вегетативными симптомами».

Как объяснить тотальный рост цен на все вообще при снижении спроса, росте конкуренции производителей, снижении прибыли компаний и доходов населения? Объяснять рост цен на бензин при снижении цен на нефть мировой тенденцией роста мировых цен – это нелепо. Наша экономика отличается от мировой не только валютой, но и банковскими ставками, структурой промышленности и так далее.

Объяснять рост цен на трубы и арматуру мировым ростом цен на все металлы также было бы неверно. Металлолом и сырье для литейки или кузницы покупается в рублях, льется металл в рублях… При чем тут мировые цены в долларах США? Объяснение происходящего ростом в пределах инфляции – это уже немного ближе к здравому смыслу, но показатели 50–80% роста цен в рублях на трубы от инфляции далеки. Иначе, чем еще одним проявлением рыночной «панической атаки», объяснить это невозможно.

Есть еще одно объяснение из серии ПА – это рост цен на логистику и, в частности, на аренду контейнеров во всем мире. Из-за пандемии значительная часть контейнеров ушла из оборота. В США и ЕС обработка грузов остановилась, а Китай восстановил свой экспорт очень быстро. В итоге контейнеры остались в портах и терминалах, и к лету 2020 года образовался дефицит. Из-за этого выросли цены на перевозки из Азии, а потом и цены на товары по всему миру. В начале 2021 года контейнеров не было ни в Европе, ни в Латинской Америке, ни в Азии. Этот дефицит контейнеров привел к панической атаке и стрессовому росту стоимости доставки арматуры из Китая. Ставка на контейнерную перевозку грузов из Китая с октября 2020 года по февраль 2021 года повысилась почти в 10 раз.

Третий вариант объяснения нарастания ПА в арматуре – это рост скорости слияний и поглощений заводов и компаний. Боле полугода идет процесс укрупнения трубных холдингов, имеющих в составе и арматурные заводы. Специалисты прогнозируют уже в этом году появление в составе трубных компаний инжиниринговых и проектных подразделений по строительству нефтегазопроводов, включая трубопроводную арматуру и оборудование, а также приводы, уплотнения, детали трубопроводов и спецтехнику. Это позволит трубным компаниям участвовать в проектах самостоятельно, независимо от других контрагентов, в том числе и без крупнейших производителей арматуры.

Наш бизнес всегда неохотно идет на снижение цен даже при падении спроса, сокращении заказов и объема рынка в целом. Видимо, это свойственно коммерческому сектору в состоянии панических атак и отсутствия законов конкурентоспособности продукции и рынка в целом. Очевидно, есть и другие гипотезы странного развития экономики путем всеобщего роста цен. Надеемся, что каждый специалист найдет свой ответ на эти проблемы...

Санкт-Петербург, апрель 2021 года (в сокращении)