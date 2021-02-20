Композиты на основе углеродного волокна отличаются легким весом, повышенной прочностью и высокими антикоррозионными свойствами и могут стать перспективным конструкционным материалом для арматуры и оборудования в 21-м веке

Новое производство в Татарстане позволит обеспечить потребности российского рынка в среднепрочном, высокопрочном, высокомодульном углеродном волокне и закрепить импортонезависимость РФ в сфере композитных материалов, а также успешно конкурировать на международных рынках с продукцией, не уступающей по качеству и цене зарубежным аналогам. В настоящее время АЛАБУГА-ВОЛОКНО выпускает углеродные волокна различных номиналов, от 3К (3000 элементарных волокон в жгуте) до 50К с прочностью до 4,9 ГПа и модулем упругости до 260 ГПа. Этот материал состоит из тонких нитей диаметром от 3 до 15 микрон, образованных преимущественно атомами углерода. Композиты на основе углеродного волокна отличаются легким весом, повышенной прочностью и высокими антикоррозионными свойствами, поэтому эти материалы востребованы в самых разных отраслях промышленности. Традиционными сферами применения композитов являются авиастроение, судостроение, энергетика, машиностроение. Впрочем, композиты занимают место и в перспективных индустриях. Использование этих материалов особенно актуально при реконструкции зданий, представляющих историческую ценность. Баллоны и трубное оборудование , изготовленные из углеродного волокна, отличаются высокой прочностью и выдерживают давление в сотни атмосфер, при этом они в 3-4 раза легче металлических аналогов.

Источник : Neftegaz.RU, 20 февраля

