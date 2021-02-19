ARMATURY Group: крупнейшие проекты 2020 для NET4GAS ЧЕШСКИЕ ГАЗОПРОВОДЫ - шаровые краны до DN1400 PN100

NET4GAS эксплуатирует почти 4 000 км трубопроводов и перекачивает около 45 млрд м3 природного газа в год. Тендеры на поставку оборудования для NET4GAS проводятся в условиях жёсткой конкуренции, где побеждает поставщик с самой низкой ценой, лучшими референциями, точно соблюдающий сроки поставки. Нарушения условий поставок ведёт к серьёзным штрафам.

Проекты C4G и Йирков

Ежегодно мы помогаем NET4GAS решать эксплуатационные проблемы, ремонтируем и меняем шаровые краны на газопроводах и компрессорных станциях. В основном это подземные шаровые краны диаметрами от DN 300 до DN 1400 и давление PN 100. Помимо выполнения текущих заказов, мы участвуем и в поставках в рамках значительных проектов NET4GAS. Например, в 2019 году нам удалось реализовать два крупных проекта - «C4G» и «Йирков». В рамках этих проектов осуществлено поставок на сумму более 120 млн. чешских крон. В основном речь шла о шаровых кранах K92.24 DN 300 и выше, с давлением PN 100. Отдельно стоит упомянуть огромные шаровые краны DN 1400.

В настоящее время мы поставляем клапаны для межрегиональных проектов между NET4GAS, RWE - Gas Net, RWE Gas Storage, равно как и для других площадок, таких как строительство новых объектов, обустройства подземных газовых хранилищ, газового завода, станции распределения, когенерации и т. д. Для небольших распределительных сетей, резервных и технологических линий мы поставляем шаровые краны начиная с DN 25 PN 100. В январе этого года были отгружены еще два шаровых крана, меньший, диаметром DN 500 будет установлен на местном газопроводе Йилемнице – Хотеборж, а более крупный DN 1000 будут запорным на трубопроводе TU 33S нового газопровода «Йирков». Оба клапана оснащены удлинителем штока и защитным покрытием Protegol для подземной установки. Всё чаще поставляются специальные шаровые краны в исполнении «металл x металл».

ARMATURY Group, 29 января