РОСТ ЦЕН - 2021. В России необходимо ввести заградительные пошлины на экспорт металлопроката - с такой инициативой выступила комиссия по ценообразованию совета при Минстрое

Там же сообщается, что в январе с.г. средняя цена на металлопрокат в России превысила 70 тыс. руб. за тонну. При том что с середины 2014 года по середину 2020-го показатель колебался в диапазоне от 30 тыс. руб. до 45 тыс. руб. за тонну. В свою очередь, стоимость металлической арматуры А500С в четвёртом квартале прошлого года впервые превысила 41 тыс. руб. за тонну, добавляется в материалах. Ранее с инициативой ввести пошлины на экспорт металлопроката также выступила ФАС, сообщали СМИ в конце прошлого года. По данным «Коммерсанта», мера должна была стать временной: сроком на шесть месяцев. Размер пошлины на металлическую арматуру в ФАС предлагали установить в 12%, но не менее 79 евро за тонну. Однако в итоге правительство ввело только временные пошлины на экспорт лома чёрных металлов. Срок их действия с 1 февраля в течение шести месяцев. Размер пошлины составляет 5 %, но не менее 45 евро за тонну.

Журнал КРЕПЕЖ, 17 февраля