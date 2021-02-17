КОНАР И ЖИЛЬЕ

В ближайшие два года на бывших земельных участках КОНАРа (пр. Ленина, 4Б) и соседствующего Челябинского компрессорного завода, пожелавшего также передать свои площади для реализации проекта, появится современный жилой комплекс общей площадью более 45 тыс. кв. метров. В настоящее время ведется подготовка к будущей застройке и разработка документов по планировке территории. Архитектурная концепция СК «Легион» предполагает нестандартные решения с возведением домов различной этажности, наличием закрытой территории для жителей и озеленением. Для КОНАРа площадка, расположенная по проспекту Ленина 4Б, является исторически знаковым местом. Именно здесь, в цехах площадью около 9 тыс. кв. метров, было создано первое собственное металлообрабатывающее производство компании, отмечающей в нынешнем году 30-летний юбилей. За этот период КОНАР стал одним из крупнейших машиностроительных холдингов Российской Федерации, производящим инновационную и импортозамещающую продукцию для нефтегазовой отрасли, электроэнергетики и судостроения. Востребованное оборудование со старой площадки компания КОНАР уже переместила во вновь построенные цеха Индустриального парка «Станкомаш», где сосредотачиваются основные производственные мощности группы.

Сайт ПГ КОНАР, 16 февраля