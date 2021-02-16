ФЛАНЦЫ И МЕТИЗЫ

Лабораторией неразрушающего контроля Службы качества ООО «НХПТ» получен аттестат аккредитации в соответствии с требованиями Международного стандарта ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019). Аккредитация подтверждает техническую компетентность и функционирование системы менеджмента лаборатории.
В рамках области аккредитации лаборатория проводит контроль:
- анализ массовой доли элементов сталей и сплавов;
- ультразвуковой контроль заготовок и сортового проката;
- капиллярный контроль материалов, полуфабрикатов и сварных соединений (наплавок).
Сайт НХПТ, январь 2021.