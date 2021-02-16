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ФЛАНЦЫ И МЕТИЗЫ

16 февраля, 2021 9

Лабораторией неразрушающего контроля Службы качества ООО «НХПТ» получен аттестат аккредитации в соответствии с требованиями Международного стандарта ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019). Аккредитация подтверждает техническую компетентность и функционирование системы менеджмента лаборатории.

В рамках области аккредитации лаборатория проводит контроль:

- анализ массовой доли элементов сталей и сплавов;

- ультразвуковой контроль заготовок и сортового проката;

- капиллярный контроль материалов, полуфабрикатов и сварных соединений (наплавок).

Сайт НХПТ, январь 2021.


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