В конце 2020 года Ракитянский арматурный завод вошел в Группу ТМК

В октябре 2020 года Трубная Металлургическая Компания (ТМК) приобрела 100% акций ОАО «Ракитянский арматурный завод». За последние три года предприятие «Ракитянский арматурный завод» радикально изменило структуру производства и продаж. Сейчас основной упор делается на изготовление специальны задвижек большого диаметра (DN400, DN500) и продукции для атомной энергетики.

ОАО «РАЗ» выпускает многопрофильную номенклатуру чугунных задвижек широкого диапазона диаметров (от 50 до 600 мм.). Данные изделия производятся как для воды и пара, нефти и масел, так и для природного газа. Кроме того, заказчикам предлагаются разнообразные средства управления задвижками: ручные приводы, гидроприводы, ручные конические редукторы, электроприводы. В 2009 году акционерное общество вышло на рынок деталей трубопроводов для атомной промышленности. Были приобретены и смонтированы японские трубогибочные станки ТГС-400 и ТГС-700. Данное оборудование позволяет производить детали трубопроводов из стали перлитного и аустенитного классов диаметром от 57 до 720 мм. с толщиной стенки до 80 мм. и радиусом гибки от 1,5D и выше. ОАО «РАЗ» оснастил свое производство корейскими станками PUMA (800, 400, 250), позволяющими выпускать изделия высокого качества.

Завод постоянно наращивает объемы поставляемой на АЭС продукции. Сегодня это более пятидесяти наименований изделий, выпускаемых по различным отрас-левым стандартам, детали трубопроводов, изготавливаемые по специальным заказам. В числе потребителей — Нововоронежская, Ростовская, Калининская АЭС. Работа с ними продолжается в настоящее время, кроме того,в текущем году будут произведены поставки на Кольскую,Смоленскую, Ленинградскую АЭС.

Сайи ОАО РАЗ, январь 2021