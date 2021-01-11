Проектная компания Укрнефтехимпроект" (Киев) в 2020 году выполнила работы для крупнейших российских НПЗ

АО "Укрнефтехимпроект" (Киев) - проектная компания, имеющая опыт комплексного проектирования объектов. Начиная от даты своего основания в 1958 году компания является генеральной проектной организацией ряда нефтеперерабатывающих предприятий Украины, а также автором ряда проектов установок производства смазок, специальных смазочных масел и присадок к маслам на 16 предприятиях СССР, Кубы и Вьетнама. С 1999 года, после проведения реструктуризации, сохраняя свои традиции, компания наработала большой опыт проектирования и строительства нефтеперерабатывающих производств, которые создаются на базе современных технологий передовых Лицензиаров профильных процессов. Компания опирается на команду специалистов в области проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, а также объектов их полной инфраструктуры, в том числе, возводимых на территориях со сложными геологическими и климатическими условиями.

Компания имеет головной офис в Киеве, где расположены администрация, планово-договорной отдел, служба директора технического, бухгалтерия, отдел кадров, проектные и изыскательский отделы. Кроме того имеются филиалы

Л ЬВОВСКИЙ ФИЛИАЛ - проектные отделы

СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ ФИЛИАЛ - проектные отделы, отдел, инжинирингового сопровождения, проектов и пусконаладочных работ

ХАРЬКОВСКИЙ ФИЛИАЛ - проектные отделы, конструкторский отдел, отдел прочности

ХЕРСОНСКИЙ ФИЛИАЛ - проектные отделы АО "Укрнефтехимпроект" имеет представительство в Казахстане