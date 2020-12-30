Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Новое издание Правил по нефтегазовому оборудованию морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов

30 декабря, 2020 10

Российский морской регистр судоходства (РС) подготовил новое издание Правил по нефтегазовому оборудованию (Правила НГО) морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов (ПНК), плавучих буровых установок (ПБУ) и морских стационарных платформ (МСП). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Документ, размещенный в открытом доступе на сайте РС rs-class.org в разделе «Издания РС», вступает в силу 1 января 2021 г. На основе практического опыта РС в области технического наблюдения за станциями для приема/передачи жидких и сыпучих грузов между плавучими буровыми установками/морскими стационарными платформами и судном снабжения ведомство разработало и внедрило в издание требования к:

· шланговым станциям для приема/передачи бурового раствора (минерального масла);

· отработанного бурового раствора и буровых сточных вод;

· открытого опасного дренажа;

· технологической пресной воды;

· обеспечения погрузки сыпучих материалов (утяжелителя, цемента) и транспортировки их в систему пневмотранспорта.

Ряд ГОСТов и более 10 стандартов ISO «Нефтяная и газовая промышленность», применимых для нефтегазового оборудования, были разработаны с участием РС в рамках работы национального Технического комитета по стандартизации ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность». Напомним, что ранее ведомство разделило все нефтегазовое оборудование, подлежащее техническому наблюдению РС, на группы по степени его критичности в отношении безопасности. В зависимости от группы технаблюдения и объемов производства предприятия предусмотрена вариативность форм взаимодействия с РС. Требования Правил НГО распространяются на нефтегазовое оборудование, системы и оборудование для бурения, системы и оборудование для добычи, подготовки и отгрузки продукции, функциональные составляющие нефтегазового оборудования и оценку безопасности ПНК/ПБУ/МСП при эксплуатации нефтегазового оборудования.

Источник : Neftegaz.RU, 29 декабря


← Вернуться