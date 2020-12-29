В ноябре-декабре текущего года на МК «Сплав» проходят масштабные работы по приемке продукции в рамках действующего договора на поставку арматуры для строящихся энергоблоков АЭС Куданкулам в Индии.

Еженедельно представители ИКАЭЛ – Индийской Корпорации по атомной энергии – приезжают на предприятие для подтверждения качества произведенной продукции и оформления разрешительных документов на вывоз продукции в порт Мумбаи.

Александр Касрадзе, директор по качеству МК «Сплав»:

— Объем продукции, которую мы готовы передать представителям индийской стороны, очень большой. Наша арматура входит в партию оборудования, которое отправляется в Индию морским путем. Каждый визит иностранных экспертов – это напряженная работа, в ходе которой представители ИКАЭЛ изучают конструкторскую и технологическую документацию на отгружаемое оборудование и проводят процедуру приёмо-сдаточных испытаний готовой к сдаче продукции.

Строительство АЭС Куданкулам – масштабный объект экономического сотрудничества между Россией и Индией. Участие МК «Сплав» в качестве поставщика трубопроводной арматуры для возведения 1-ой очереди атомной станции началось в 2005 году. В 2017 году были подписаны контракты на поставку арматуры для строительства 2 очереди (3-4 блоков), а в 2018-ом – для 5 и 6 блоков АЭС Куданкулам.

Сайт МК Сплав, 28 декабря