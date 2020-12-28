Резинокордовые компенсаторы DITEC (Германия) диаметром 1200 мм поставлены в Индию на АЭС Руппур

В конце декабря специалисты Технического департамента «Кронштадт» совместно с инженерами компании DITEC успешно завершили испытания и приемку резинокордовых компенсаторов DITEC диаметром 1200 мм в рамках проекта поставки компенсаторного оборудования для системы питания эжектора рыбоотвода рыбозащитного сооружения на 3 и 4 блоки Атомной электростанции Руппур (Бангладеш). Строительство АЭС «Руппур» – крупный международный высокотехнологичный проект, которым по праву могут гордиться специалисты российской атомной отрасли. Возведение первого энергоблока было начато в ноябре 2017 года. Более 1,5 тысяч российских строителей и инженеров работают на объекте в настоящее время.

В качестве референсного проекта был принят комплекс Нововоронежской АЭС, на которой в настоящее время проходят обучение и стажировку будущие специалисты атомной отрасли из Бангладеш, которым предстоит работать на строящейся станции.

Проект АЭС «Руппур» относится к новейшему поколению технологий атомной промышленности, и реализует технологические решения, значительно повышающие безопасность эксплуатации АЭС. Так новые «пассивные системы безопасности», спроектированы с возможностью функционирования при полном обесточивании системы и без вмешательства технического персонала станции. Основанный на опыте разрешения кризисных ситуаций на энергетических объектах по всему миру, данный проект отвечает всем современным требованиям и международным стандартам, предъявляемым к надежности работы АЭС.

Поставка компенсаторного оборудования DITEC для данного проекта была обеспечена в ходе многолетнего сотрудничества компании «Кронштадт» и проектных подразделений Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», специалисты которой задействованы при строительстве АЭС «Руппур». Дополнительную информацию о подробностях этого и других проектов компании «Кронштадт» в энергетической отрасли вы можете найти в специальном разделе на нашем сайте или у наших специалистов по телефону +7 (812) 441-29-99

Сайт Кронштадт, 25 декабря