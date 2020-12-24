Новая линейка шаровых кранов GEMÜ для промышленного применения

Шаровые краны GEMÜ B20 и GEMÜ B42

Компания GEMÜ, специализирующаяся на производстве клапанов, расширяет и изменяет свою программу шаровых кранов промышленного назначения. Концентрация внимания на определенных конструктивных исполнениях позволяет охватить самые разные области применения. Все шаровые краны предназначены для промышленного применения — в первую очередь для использования в химической промышленности, для водоочистки, в машиностроении и обрабатывающей промышленности, а также в энергетике и в области охраны окружающей среды. Шаровые краны GEMÜ используются в основном для контроля и регулирования жидких рабочих сред. С учетом этих областей промышленного применения компания GEMÜ пересмотрела свою программу запорной арматуры, в частности программу металлических шаровых кранов. Новая линейка шаровых кранов является модернизацией хорошо известной и знакомой пользователям конструкции и соответствует всем общепринятым стандартам. Кроме того, в рамках обновления были оптимизированы концепции уплотнения и особенности сборки. С внедрением шаровых кранов серии B эти существенные преимущества были реализованы в новом поколении шаровых кранов GEMÜ, что также нашло свое отражение и в их названии. GEMÜ B20: Шаровой кран GEMÜ B20 выгодно отличается своим малым весом и компактностью исполнения. Он представляет собой двухкомпонентный 2/2-ходовой металлический шаровой кран с ручным управлением. Рукоятку с пластиковым покрытием можно закрывать на замок. Уплотнение седла изготовлено из PTFE; шаровой кран совместим с резьбовыми соединениями по DIN и NPT. GEMÜ BB02, B22, B42, B52: Серия шаровых кранов GEMÜ BB02, B22, B42 и B52 включает в себя трехкомпонентные 2/2-ходовые металлические шаровые краны, доступные в исполнении с номинальным диаметром DN 8–100. Шаровые краны подходят для использования в условиях вакуума и не требуют технического обслуживания. Благодаря трехкомпонентной конструкции монтаж этой серии выполняется легко и быстро.

Сайт Компания GEMÜ, декабрь 2020