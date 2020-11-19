Сильфонные компенсаторы с уникальными характеристиками поставлены для Ижорского завода КАРТЭКС

Осенью 2020 года компания «Кронштадт» выполнила поставку сильфонных компенсаторов LBH International A/S в рамках проекта строительства автоматической газовой котельной для ИЗ-Картэкс им. П.Г.Коробкова. В комплект поставки входили универсальные прямоугольные компенсаторы более 1500 мм в поперечнике, универсальные компенсаторы диаметром 1300 мм, Универсальные компенсаторы диаметром 900 мм и сдвиговые компенсаторы диаметром 1100 мм. На этапе проектирования специалисты компании «Кронштадт» совместно с коллегами из ПО «Электромашина» и нашими датскими партнерами разработали техническое решение для обеспечения минимальных нагрузок на дымоходы. Проект предусматривал изготовление нестандартных сильфонов с пониженной жесткостью – 31 Н/мм на сильфоне диаметром 1300 мм, что является достаточно низким показателем для изделий с такими габаритными характеристиками. Ряд проектных решений позволил при стандартных линейных размерах компенсаторов обеспечить компенсирующую способность двукратно превышающую типовую. При этом наработка на отказ и соответственно количество циклов в 700 раз превышает стандартные 1000 циклов, заложенные проектными требованиями.

Компания «Кронштадт, 17 ноября