ЧТПЗ: ТРИ КВАРТАЛА 2020

Группа ЧТПЗ внимательно следит за ситуацией на рынках и продолжает фокусироваться на реализации мероприятий, направленных на сохранение устойчивости бизнеса и обеспечение эпидемиологической безопасности коллектива. За прошедшее с начала пандемии время Группа ЧТПЗ адаптировалась к изменившимся условиям, продолжая придерживаться стратегических приоритетов развития и в полном объеме исполнять обязательства перед клиентами, инвесторами, акционерами, кредиторами и обществом. Отмечу, что несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, и сокращение спроса на трубную продукцию на внутреннем и международном рынках Группа ЧТПЗ сохраняет своих позиции на рынке в основных сегментах за счет развития клиентского предложения и производства кастомизированной продукции под потребности клиентов. Компания применяет гибкий подход к реализации инвестиционной программы, сохраняя проекты в области устойчивого развития — в частности, в III-IV квартале 2020 года Группа ЧТПЗ запустила современные комплексы водоочистки AQA Генезис и AQA Кристалл на Первоуральском новотрубном и Челябинском трубопрокатном заводах. Мы непрерывно следим за развитием эпидемиологической ситуации и предпринимаем масштабные меры по предупреждению распространения коронавируса для минимизации возможных социально-экономических рисков.

Борис Коваленков, генеральный директор ПАО «ЧТПЗ», 17 ноября