Импорт нефтегазового оборудования и арматуры: в 2019 доля импорта составляла 45%, а в 2020 стремимся достичь 43%

Заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов в интервью "Интерфаксу" рассказал, как кризис повлиял на отрасль нефтегазового машиностроения, что делается для снижения зависимости российского ТЭК от импорта: "В рамках двустороннего соглашения между Минпромторгом и "Газпромом" было локализовано оборудование для подводно-добычного комплекса с привлечением более 60 машиностроительных предприятий. Совместная работа помогла определить приоритетные технологические направления и с 2017 года приступить к их реализации. Сегодня создание опытных образцов и их испытания завершены. Совместно с EPC-лицензиаром разработки Киринского и Южно-Киринского месторождений мы занимаемся их

серийным внедрением. Для средне- и крупнотоннажного производства СПГ составлена дорожная карта первоочередных мер по локализации критически важного оборудования. Она включает в себя создание опытных образцов и соответствующих стандартов, подписание соглашений о намерениях между заказчиками и производителями по использованию оборудования. К примеру, данные соглашения "НОВАТЭК" уже подписал с "Атомэнергомашем", "Группой ГМС", "Севергрупп" и "Тяжмашем". "Газпром", в свою очередь, подписал соглашения с "Росатомом", "Роскосмосом", "Ростехом" и "Севергрупп".

https://www.tek-all.ru/news/id6878/, 14 ноября