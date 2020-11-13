DN 3000 САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР.

«Увеличение диаметра циркуляционного трубопровода объясняется тем, что технологическая схема проекта ВВЭР-ТОИ предусматривает два циркуляционных насоса, обеспечивающих циркуляцию воды между градирней и конденсатором турбины, а не четыре, как на АЭС с реакторами ВВЭР. Чтобы обеспечить подачу необходимого объема воды двумя насосами, нарастили диаметр трубопровода. Такая компоновка объясняется оптимизацией экономических и технологических решений, принятых в проекте ВВЭР-ТОИ», – пояснил главный инженер Курской АЭС-2 Алексей Вольнов.

www.atomic-energy.ru/: www.ptpa.ru, октябрь 2020