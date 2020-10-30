Налоговые органы выявили эпизод восьмикратного завышения стоимости оборудования при осуществлении поставок на стройку Газпрома через посредников, связанных с персоналом монополии.

Подробности схемы раскрыл Арбитражный суд города Москвы, где "Газпром" безуспешно обжаловал решение Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам № 2 по итогам налоговой проверки декларации по налогу на добавленную стоимость ПАО "Газпром" за I квартал 2017 года. Претензии у инспекторов вызвали налоговые вычеты по НДС в цепочке сделок на поставку оборудования производства ООО "Энергофинстрой" (специализируется на изготовлении оборудования электрохимической защиты). Завод получил за него 248 млн руб., а ЗАО "Газпром инвест Юг" заплатило первому посреднику - ООО "Промтехпроект" - 2,266 млрд руб. Но при этом, как говорится в материалах дела, "оборудование [было] реализовано и доставлено на объекты строительства ПАО "Газпром" ранее даты фактического производства оборудования заводом-производителем". "Согласно товаросопроводительным документам, поставка оборудования не осуществлялась заводом-изготовителем, а также организациями, участвующими в организованной ПАО "Газпром" многостадийной схеме уклонения от налогообложения", - говорится в материалах дела. "Промтехпроект" в качестве поставщика был определен по итогам запроса предложений в сентябре 2012 года, подав единственную заявку. При этом "Газпром инвест Юг", проводивший закупку, "неправомерно нарушил право иных потенциальных участников принять участие в запросе предложений", установила налоговая инспекция. Заявка "Промтехпроекта" была вскрыта 13 сентября – за неделю до срока вскрытия конвертов (25 сентября), и уже 19 сентября эта компания признана победителем закупки. Закупка "проведена с нарушением правил проведения конкурентных процедур", констатировал суд. В тендерной заявке "Промтехпроект" назвал себя официальным представителем "Энергофинстроя". Но гендиректор "Энергофинстроя" Николай Иванов заявил, что не имел отношений с "Промтехпроектом", а по вопросам поставки оборудования общался с сотрудниками ЗАО "Газпром инвест Юг". Поставщик заверил, что численность его персонала составляет 98 человек (согласно материалам дела, в реальности было лишь двадцать). "Промтехпроект" заявил, что не планируется привлечение субпоставщиков, что также не соответствовало вскрытой ФНС схеме. Руководитель тендерного комитета "Газпром инвест Юг" А.Бурцев, раскрывает суд, в своем заключении написал о "неустойчивом финансовом положении" "Промтехпроекта".

На допросе в ФНС Бурцев сообщил, что "Промтехпроект", "скорее всего, был взаимозависим с ЗАО "Газпром инвест Юг" или каким-то иным способом связан с руководством этого общества. Учредитель "Промтехпроекта" Иван Шаров являлся советником генерального директора ЗАО "Газпром инвест Юг" - такая информация в материалах дела приводится со ссылкой на данные Росфинмониторинга. Гендиректор "Промтехпроекта" Петр Черепов ранее работал в ООО "Газпром проектирование".

ЗАО "Газпром инвест Юг" и ООО "Промтехпроект" находятся по одному адресу. В 2020 году "Промтехпроект" был признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Средства, который "Промтехпроект" получил от "Газпром инвест Юга", согласно материалам дела, перечислялись в адрес организаций, обладающих признаками фирм-"однодневок" и уплачивающих налоги в минимальных размерах или не уплачивающих их совсем. В их числе названы ООО "Стройтек", ООО "СК Авангард", ООО "Комплексные инженерные системы", ООО "Специнжиниринг", ООО "Теплотрансстрой" и ООО "Транском-оптим". "Энергофинстрой" получил деньги от фирмы-"однодневки" ОАО "Примоктан", говорится в решении суда. Далее INTERFAX.RU

Новости в ленте "Модернизация российского ТЭК», 30 октября