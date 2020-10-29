НЕФТЕСЕРВИС (РЕМОНТ, ДОБЫЧА, ЗАПЧАСТИ) УХОДИТ В КИТАЙ С ПОМОЩЬЮ КЭПТИВНЫХ НЕЗАВИСИМЫХ КОМПАНИЙ

Участники нефтесервисного рынка отмечают значительное увеличение доли кэптивных компаний. Ситуация резко отличается от того, что происходило после вывода нефтесервиса из структуры ВИНК. При этом наблюдается активный рост ряда независимых нефтесервисных компаний. К одной из таких компаний относится ООО "ВПТ-НЕФТЕМАШ". По мнению экспертов, основным заказчиком ООО "ВПТ-НЕФТЕМАШ" выступают структуры Роснефти. ООО "ВПТ-НЕФТЕМАШ" предлагает российскому рынку стационарные китайские буровые установки моделей ZJ10, ZJ20, ZJ30, ZJ40, ZJ50, ZJ70, мобильные китайские буровые установки моделей ZJ10M, ZJ15M, ZJ20M, ZJ30M, ZJ40M. ZJ90R и прицепные китайские буровые установки моделей ZJ20Т, ZJ30Т, ZJ30ТD, ZJ40Т, ZJ40TD. Кроме того, компания "ВПТ-НЕФТЕМАШ" предлагает китайские установки для ремонта скважин моделей ZJ110R, ZJ135R, ZJ160R, ZJ180R, ZJ225R. ООО "ВПТ-НЕФТЕМАШ" предлагает российскому рынку китайские триплексные поршневые одноходовые буровые насосы моделей 3NB-50, 3NB-100, 3NB-500, 3NB-650, 3NB-1000, 3NB-800, F-1300, F-1600, S3NB-1300, S3NB-1600, Z-8, Z-9. Продаются китайские буровые ротора моделей ZP75, ZP105, ZP175, ZP205, ZP275, ZP375, китайские вибросита GNZS752, GNZS852, GNZS703, GNZS853, ситогидроциклонные установки GNZ производства китайского завода Solids Control и многое другое. Активно работает компания и на рынке противовыбросового оборудования. Так, ООО "ВПТ-НЕФТЕМАШ" предлагает российскому рынку услуги по сервисному обслуживанию, аренде и сдаче в лизинг новых и восстановленных американских превенторов марок Hydril, Cameron, Shaffer. Генеральным директором ООО "ВПТ-Нефтемаш" является Альберт Ильясов. Ему также принадлежит 50% компании. Оставшейся частью владеет Наталья Гусева. ООО "ВПТ-НЕФТЕМАШ" располагается в Москве на улице Бутлерова, 17 и имеет свои структуры в Ноябрьске и на Ванкорском месторождении. Летом 2020 года было зарегистрировано ООО "ВПТ-МЕНЕДЖМЕНТ", где Альберт Ильясов также работает генеральным директором. В этой компании ему принадлежит 40%, еще 40% принадлежит Роману Золотову и 20% Руслану Валитову. Об ООО "ВПТ-МЕНЕДЖМЕНТ" много писали СМИ.

Новости в ленте "Модернизация российского ТЭК», 28 октября