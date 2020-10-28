Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) одержала победу в ежегодной премии «Управление изменениями. Визионеры»

Премия основана «Проектом +1», проводится с 2018 года, вручается за лучшие бизнес-решения, помогающие решить задачи устойчивого развития. В этом году на премию было подано рекордное количество заявок. В блоке, где были представлены кейсы ответственных компаний, социальных предпринимателей и НКО, за награды в 11 номинациях боролись 115 претендентов. Церемония награждения состоялась в Москве 22 октября. В номинации «Общество. Бизнес» лучшей признана программа ОМК по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело». ОМК реализует ее в трех моногородах, где расположены предприятия компании, – Чусовом, Выксе и Благовещенске. Она помогает индивидуальным предпринимателям создавать и развивать бизнес, который направлен на решение острых социальных проблем и создает новые рабочие места. Развитие социального предпринимательства – это новое направление социальных инвестиций ОМК, программе 5 лет. За это время в трех моногородах создано более 360 рабочих мест в социальном бизнесе. В нем себя находят женщины, молодежь, не задействованная на предприятиях, люди с инвалидностью. Всего более 100 тыс. человек узнали о проектах социальных предпринимателей и воспользовались их услугами. Также участники программы сами привлекли на решение социальных проблем моногородов почти 17 млн рублей из региональных и федеральных источников. Программа может быть тиражирована в других моногородах России.

Сайт АО ОМК, 23 октября