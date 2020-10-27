11 ноября состоится заседание Правления Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков.

Место проведения - ПАО АРКБ «РОСБИЗНЕСБАНК» по адресу: Москва, ул. Мытная, д. 44, стр.12 (м. Шаболовская). Для тех, кто не сможет присутствовать на заседании будет возможность принять участие в заседании Правления в режиме удаленного доступа.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О налогообложении и ценообразования в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (Акцизы, пошлины, налоги и др.) Выступающие: Канделаки Т.Л. – генеральный директор ООО «ИнфоТЭК-Консалт», Председатель Комитета по экономическим реформам АНН, д.э.н., профессор Низкоуглеродные топлива. Глобальные тренды и перспективы для России. Выступающие: Ершов М.А. − генеральный директор Центра мониторинга новых технологий, доцент РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, к.т.н. Ответственные представители: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, АО «ВНИИ НП», ИНХС РАН Продвижение российских технологий и оборудования нефтепереработки как основа программы импортозамещения. Выступающие: Ответственные представители РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Отсутствие законодательной базы для внедрения инноваций на пользу экономики России. Выступающие: Воловик Т.В. − генеральный директор ООО «Петротех»

Новости и ленте "Модернизация российского ТЭК", 27 октября