ЛУНДА РАСШИРЯЕТСЯ. РЫНОК САНТЕХНИКИ РАСТЕТ. Открытие шестого филиала в г. Санкт-Петербург «ЛУНДА - Гражданский»

Уважаемые клиенты, наша компания продолжает активно работать над увеличением филиальной сети на территории РФ. Мы рады сообщить об открытии шестого филиала в г. Санкт-Петербург «ЛУНДА - Гражданский». Клиенты могут посетить офис и получить профессиональную помощь в подборе оборудования, печатную версию нашего каталога, а также оформить и забрать размещённый ранее заказ. Монтажникам доступна услуга по проектированию систем отопления, водоснабжения и водоотведения в загородных домах, коттеджах и таунхаусах. Предлагаем посетителям оценить высокое качество реализуемой продукции по образцам, выставленным на демонстрационных стендах.

Адрес филиала: г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 12M. Получить более подробную информацию можно по телефону: +7 812 679-45-00 или по электронной почте: grazhdansky@lunda.ru.

САЙТ ЛУНДА, 21ОКТЯБРЯ