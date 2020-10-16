СТАРАЯ ПЕСНЯ О ГЛАВНОМ! РГК ПАЛЮР о преимуществах и недостатках эксплуатации дисковых поворотных затворов

Преимущества затворов:

· Простота конструкции.

· Малая строительная длинна и вес. Из всех видов трубопроводной запорной арматуры Дисковые поворотные затворы имеют наименьшие массогабаритные характеристики. По сравнению с задвижками на те же технические параметры рабочей среды по массе в среднем в 5 - 6 раз. Что значительно снижает нагрузку на трубопровод. А при установке в помещениях занимает значительно меньший объём пространства.

· Длительный срок службы уплотнительных поверхностей. *Если брать в расчет трех эксцентриковую конструкцию затвора, с уплотнением металл по металлу, где детали уплотнения дополнительно упрочняют по технологии ПАНТ (низкотемпературное плазменное азотирование). Что позволяет улучшить значение поверхностной твёрдости деталей уплотнения дискового затвора в диапазонах 600…1250 HV (по Виккерсу). 55…72 HR (по Роквеллу). А также значительно снизить адгезию, повысить предел выносливости и значительно увеличить коррозийную стойкость уплотнения.

· Легкость монтажа. Низкие массогабаритные характеристики обеспечивают относительно легкий монтаж и демонтаж оборудования. Зачастую без использования тяжелой строительной техники, вполне обходясь только лебедкой.

· Высокая ремонтопригодность оборудования. Современные дисковые поворотные затворы как правило имеют съемное уплотнение. В отличии от прочей трубопроводной арматуры, данное оборудование для замены уплотнения нет необходимости полностью заменять или отправлять на ремонт на завод изготовитель. При запросе конечного потребителя затворы оснащаются комплектом ЗИП для замены отслужившего срок уплотнения. Небольшой вес и габаритные размеры, позволяют на месте эксплуатации оборудования с помощью стандартного инструмента заменить уплотнение в короткий срок.

· Малый крутящий момент. Дисковые затворы в особенности трехэксцентриковой конструкции, по сравнению с прочей запорной арматуры имеют меньший крутящий момент, что позволяет применять менее мощные приводы, снижая впоследствии общую стоимость арматуры и электропотребление.

· Выполнение функции регулирования подачи среды. При установке специально подобранного привода могут осуществлять регулирующую функцию.

· Герметичность по классу «А». Класс герметичности "А" достигается не только на затворах с мягким седловым уплотнением, современные затворы с уплотнением «металл по металлу плюс графит» также имеют класс герметичности "А", в том числе при тестировании газом.

· Возможность установки на трубопроводы большого диаметра. Если максимальный условный проход у задвижек может быть не более 2000мм, то дисковые поворотные затворы с тройным эксцентриситетом в некоторых спец исполнениях могут достигать 4000мм.

· Рабочая среда не контактирует с деталями управления арматуры.

Недостатки дисковых поворотных затворов

· Высокое гидравлическое сопротивление на трубопроводах малого диаметра. Внутренняя конструкция уплотнения диска и седла дискового затвора с тройным эксцентриситетом относительно толстая, поэтому, на трубопроводе малого

диаметра, с проходным сечением менее DN 100 (DN100-DN200 в зависимости от давления рабочей среды)в открытом состоянии затвора, сопротивление для рабочей среды в трубопроводе будет относительно выше традиционной арматуры. поэтому в целом трех эксцентриковый дисковый редко используют для трубопроводов малого диаметра ниже DN100.

Сайт РГК ПАЛЮР, сентябрь 2020