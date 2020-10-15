ВСЕ ВЫСТАВКИ+ПМГФ УШЛИ В 21 ГОД

Организаторы тщательно проанализировали ситуацию с развитием пандемии в России и мире, вопрос открытия границ и восстановления международного авиасообщения и приняли решение о проведении X Юбилейного Петербургского международного газового форума с 5 по 8 октября 2021 года и выставок, которые проходят в рамках Форума:«Рос-Газ-Экспо», «Котлы горелки», «Энергосбережение и энергоэффективность» и Международный конгресс?.Перенос ПМГФ на 2021 год — решение обоснованное и взвешенное. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация крайне нестабильна, поэтому границы большинства стран остаются закрытыми и предпосылок к возобновлению международного туризма, в том числе делового, пока нет. Обеспечение оптимальных условий для обсуждения и эффективного взаимодействия участников газовой отрасли — основная задача, которая стоит перед организаторами форума. «Экспофорум» полностью готов к конгрессно-выставочной деятельности и успешно реализует запланированные ранее события, однако мероприятия такого масштаба как Петербургский международный газовый форум, собирающие на площадке участников из разных стран, требуют абсолютной уверенности в завтрашнем дне. Источник: https://www.c-o-k.ru/market_news/kvc-ekspoforum

