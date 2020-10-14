АКЦИЯ «Я ПРОИЗВОДИТЕЛЬ». Торговый Портал Газпромбанка (ЭТП ГПБ) дарит возможность бесплатного размещения 50 позиций прайс-листа поставщика

Самоизоляция, удаленка, экономические трудности – реалии 2020 года, с которыми приходится иметь дело бизнесу. Мы понимаем, как сложно восстановить докризисные показатели и всегда готовы помочь. ЭТП ГПБ начинает акцию в поддержку компаний-производителей: «Я - производитель»! Участники акции получают возможность бесплатно разместить до 50 позиций прайс-листа на Торговом Портале ЭТП ГПБ. Кроме того, участникам становится доступна возможность получить фирменный знак «Я – производитель!» – гарантию статуса надежного производителя. Знак можно разместить на своем сайте и в социальных сетях. Акция продлится до 1 декабря 2020 года. Подробнее об условиях участия в акции по ссылке. Торговый Портал ЭТП ГПБ в качестве интернет-магазина выступает как эффективный инструмент, позволяющий получить прямой заказ без дополнительных затрат, согласований и посредников. На портале представлено более тысячи активных Заказчиков, среди которых крупнейшие организации российского рынка. А число поставщиков превышает 22 тыс. компаний, успешно развивающих свой бизнес в общем торгово-закупочном пространстве.

Также с 15 сентября стартует конкурс по хештегу #Япроизводитель этпгпб, в рамках которого все зарегистрированные участники акции получают возможность выиграть бесплатный период без комиссии за победу в процедуре на Торговом Портале ЭТП ГПБ.

Конкурс будет проходить в социальной сети ВКонтакте по следующим правилам:

1. Участники – все, кто получил статус производителя;

2. Условия для принятия участия в акции:

- Иметь статус производителя ЭТП ГПБ;

- Сделать репост новости о конкурсе с официальной страницы ЭТП ГПБ в социальных сетях на официальную группу участника акции;

- Быть участником группы ЭТП ГПБ;

- Не удалять репост до завершения акции и подведения итогов.

3. Конкурс начнется 15 сентября 2020 года, а подведение итогов пройдет 15 октября;

4. Победители конкурса смогут активировать свой призовой льготный период в течение трех месяцев после подведения итогов конкурса;

5. Победитель будет определен случайным образом среди участников конкурса, выполнивших все условия.

Призы:

· 1 место - 4 месяца без комиссии с заказа, полученного на Торговом портале;

· 2 место - 3 месяца без комиссии с заказа;

· 3 место - 2 месяца без комиссии с заказа.

Участники конкурса, занявшие места с 4 по 10, получат по 1 месяцу работы без комиссии с заказа на Торговом Портале ЭТП ГПБ. Конкурс #Япроизводительэтпгпб в нашей группе ВКонтакте – получайте знак статуса производителя «Я - производитель», делайте репост новости о конкурсе и не упускайте возможность выиграть бесплатные месяцы без комиссии с заказа на Торговом Портале!

Новости в ленте "Модернизация российского ТЭК", 14 октября