МАРКЕТИНГ. НПФ РАСКО: Максимальная СКИДКА на продукцию Завода «ТермоБрест»: АКЦИЯ продлена в октябре

По данным официального сайта СП «ТермоБрест» ООО «НПФ «РАСКО» сохраняет своё лидерство в «Рейтинге дилеров» по объему реализации продукции. В связи с этим ООО "НПФ "РАСКО" готово продлить АКЦИЮ и предоставить своим клиентам максимальную скидку и в течение ОКТЯБРЯ 2020 года от действующего прайс-листа на всю номенклатуру оборудования производства СП «ТермоБрест» ООО!!!

В ОКТЯБРЕ 2020 г. - максимальная СКИДКА на продукцию СП «ТермоБрест», приобретаемую в ООО НПФ «РАСКО»!!!

Ознакомиться и скачать прайс-лист на продукцию СП «ТермоБрест» можно, как на сайте завода (http://www.termobrest.ru), так и на нашем сайте в разделе "Прайс-лист" . ООО «НПФ «РАСКО» по прежнему является крупнейшим дилером СП «ТермоБрест» ООО, генеральным дилером или официальным представителем большинства ведущих предприятий-производителей газоизмерительного и газорегуляторного оборудования, приборов КИП, котельной автоматики и расширенной линейки продукции под брендом РАСКО, а территорией наших продаж являются все страны Евразийского Экономического Союза. Потребителям продукции СП «ТермоБрест» ООО наша компания предоставляет:

· Большой ассортимент продукции СП «ТермоБрест» на складе в г. Москве;

· Максимально короткие сроки изготовления заказанной продукции;

· Еженедельные поставки готовой продукции с завода-изготовителя (г. Брест);

· Стоимость продукции по ценам завода-изготовителя и ниже;

· Комплектацию заказов дополнительной продукцией других ведущих заводов-изготовителей газового и теплотехнического оборудования, приборов КИП, котельной автоматики и запорно-регулирующей арматуры.

Сайт ООО НПФ «РАСКО», 8 октября