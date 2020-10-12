Технический комитет 214 «Защита изделий и материалов от коррозии, старения и биоповреждений» вынес на рассмотрение первые редакции проектов ряда стандартов

· ГОСТ 9.307 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля» (шифр темы 1.3 .214-2.003 .20),
· ГОСТ 9.911 «Сталь атмосферостойкая. Метод ускоренных коррозионных испытаний» (шифр темы 1.3.214-2.021.20),
· ГОСТ 9.311 «Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений» (шифр темы 1.3.214-2.023.20),
· ГОСТ 9.040 «Металлы и сплавы. Расчетно-экспериментальный метод ускоренного определения коррозионных потерь в атмосферных условиях» (шифр темы 1.3.214-2.022.20),
· ГОСТ 9.008 «Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Термины и определения» (шифр темы 1.3.214-2.024.20),
разработанные ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова».
· ГОСТ 5272 «Коррозия металлов. Термины» (шифр темы 1.3.214-2.001.20),
· ГОСТ Р «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия защитные атмосферостойкие. Классификация» (шифр темы 1.3.214-1.002.20),
· ГОСТ Р «Единая система защиты от коррозии и старения. Электрохимическая защита. Электроды сравнения неполяризующиеся. Общие технические условия» (шифр темы 1.3.214-1.012.20),
· ГОСТ Р «Единая система защиты от коррозии и старения. Электрохимическая защита. Устройства защиты подземных сооружений от коррозии индуцированным переменным током. Общие технические условия» (шифр темы 1.3.214-1.013.20),
· ГОСТ 9 .101 «Единая система защиты от коррозии и старения. Основные положения» (шифр темы 1.3.214-2.019.20),
разработанные Ассоциацией содействия в реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты и технической диагностики «СОПКОР».
· ГОСТ 9.050 «Покрытия лакокрасочные. Методы лабораторных испытаний на устойчивость к воздействию плесневых грибов» (шифр темы 1.3.214-2.020.20),
разработанный Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук» (ФИЦ ПНЦБИ РАН).
Сайт журнала Крепеж..., 8 октября