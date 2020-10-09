Всероссийский водный конгресс 2020 завершил свою работу.

Мероприятие собрало на своей площадке в ЦМТ почти 1000 участников из 65 регионов России. В деловой программе из 25 круглых столов и тематических сессий выступило более 150 спикеров и экспертов. Центральное планерное заседание в прямом эфире транслировалось на электронной странице Минстроя России, а также в ряде федеральных СМИ, что позволило привлечь тысячи онлайн-участников со всей России. Помимо этого, в этом году конгресс принимал на своей площадке и в режиме видеоконференцсвязи представителей Израиля, Германии и Республики Кореи. Оргкомитет Всероссийского водного конгресса формирует итоговую резолюцию мероприятия, которая будет направлена во все профильные федеральные и региональные органы власти для дальнейшей работы по реализации предложений и рекомендаций участников конгресса.

В следующем году Всероссийский водный конгресс пройдет в пятый раз, существенно расширит свою выставочную экспозицию и сменит площадку проведения. Мероприятие планируется провести в июне 2021 года.

Сайи РАВВ, 5 октября