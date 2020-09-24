НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВА ТЕРМОБРЕСТ 2020: ИНДИКАТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ СТРЕЛОЧНОГО ТИПА для обеспечения функции контроля степени загрязненности фильтроэлементов

Завод предлагает индикаторы загрязненности различных типов:

· механического типа;

· электронного типа с питанием от сети 24 вольта и токовым сигналом обратной связи,

· электронного типа с питанием от батареи.

Однако, в последнее время в адрес нашего завода стали поступать запросы на изготовление индикаторов перепада давления, позволяющих визуально контролировать конкретное значение перепада давления в режиме реального времени

Для решения этой задачи, инженеры-конструкторы ТЕРМОБРЕСТ разработали и запустили в серийное производство индикаторы перепада давления стрелочного типа марки «ИП-20», которые оснащены циферблатом со шкалой перепада от 0 до 20 килопаскаль.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

· Измеряемый перепад давления – от 0 до 20 килопаскаль.

· Максимальное рабочее давление – до 16 бар.

· Информационная шкала с ценой деления в 5 килопаскаль которая разделена на две зоны: - зона зеленого цвета – указывает на нахождение в зоне допустимого перепада давления; - зона красного цвета – указывает на необходимость очистки или замены фильтрующего элемента.

· Наличие двух индикаторных стрелок: - стрелка черного цвета показывает существующий перепад давления на фильтрующем элементе; - стрелкой красного цвета – задается максимальный перепад давления, при котором требуется замена или очистка фильтрующего элемента.

Индикатор перепада давления выпускается в двух исполнениях: «слева-направо» и «справа-налево» что позволяет осуществлять визуальный контроль загрязненности фильтроэлемента вне зависимости от направления потока газа через фильтр. Все газовые фильтры марки ТЕРМОБРЕСТ могут поставляться с уже встроенным индикатором перепада давления стрелочного типа, а также могут быть доукомплектованы таким индикатором. Для этого каждый фильтр серии ФН оснащен резьбой G1/4 на входе и выходе газового тракта. Кроме того, индикаторы стрелочного типа марки «ИП-20» могут поставляться как самостоятельное изделие для установки в существующем газовом тракте.

Письмо в ТПА, 23 сентября