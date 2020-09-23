Все продажи, тендеры и конкурсы по трубам уходят в цифру! ТМК совершенствует процесс продаж с помощью новых цифровых продуктов SAP

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) начала внедрение новой цифровой системы с целью дальнейшего совершенствования процесса продаж и работы с клиентами. Подобное решение, основанное на инновационном программном комплексе компании SAP, внедряется одним из первых в СНГ. Партнером проекта выступила компания CLARITY. Комплекс объединит все каналы коммуникации с потребителем, позволит сделать процесс планирования и контроля продаж максимально прозрачным, функциональным и гибким. Система будет построена с использованием решений для бесшовного взаимодействия с клиентом SAP Cloud for Customer (C4C) и IT-продукта для формирования ценовых и коммерческих предложений SAP CPQ (Configure Price Quote Solution). Новые продукты будут интегрированы в действующие информационные системы ТМК, что позволит быстро обмениваться информацией о клиентах, заказах, планировании производства и отгрузке. Помимо этого, система будет интегрирована с электронной почтой, а также интернет-магазином ТМК.

Проект будет реализован в три этапа. На первом планируется автоматизация процессов продаж и обслуживания для компаний промышленного и отраслевого сектора, а также крупнейших дистрибьюторов. На втором и третьем этапах будут оцифрованы процессы продаж и обслуживания для нефтяных компаний и компаний дальнего зарубежья. Следующим шагом в развитии данного проекта станет внедрение системы обработки тендерной документации. Благодаря использованию искусственного интеллекта и машинного обучения данное решение позволит ТМК в разы сократить время, затрачиваемое на обработку и подготовку ответов на тендеры.

Письмо в ТПА, 23 сентября