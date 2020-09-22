Суд привлек Яндекс к ответственности за рекламу сайтов компании, торгующей контрафактом шаровой арматуры ТМ СИТАЛ

Арбитражный суд Москвы взыскал с «Яндекса» 10 тыс. руб. компенсации за размещение рекламы «Института энергоэффективности», продающего контрафактные товары, сообщило 6 августа РАПСИ. Истцом и получателем компенсации выступило ООО «Производственно-торговая компания "Термоформ"» — правообладатель товарных знаков «Ситал» и Sital, под которыми производит шаровые краны и поворотные затворы для теплоэнергетики и нефтегазовой отрасли. «Институт энергоэффективности» изготавливал трубопроводную арматуру под этими же брендами и размещал информацию об этом в рекламной сети «Яндекса», в том числе под результатами поиска в «Яндексе» и Mail.ru, говорится в решении суда. «Термоформ» направил «Яндексу» досудебную претензию еще в июне 2019 года, потребовав в семидневный срок прекратить продвигать контрафакт. Истец приложил копии свидетельств на товарные знаки, и семь дней спустя «Яндекс» приостановил показ спорного объявления. Поисковик запросил у «Института энергоэффективности» документы, на что тот прислал гарантийное письмо, заверив, что располагает всеми правами. «Яндекс» в июле 2019-го возобновил показ рекламы.

В суде интернет-компания заявила, что не занимается спорами за товарные знаки, а в оферте на показ рекламы содержится указание на ответственность рекламодателя за нарушение таких прав. Но отбиться от претензий правообладателя «Яндексу» не удалось: суд счел меры, принятые поисковиком, недостаточными для прекращения нарушения прав, так как у «Яндекса» были возможности выявить нарушение. Условия оферты «Яндекса» об ответственности рекламодателя не могут служить основанием для освобождения поисковика от ответственности, так как эта оферта не распространяется на «Термоформ», который договор с «Яндексом» не заключал, отметил суд. Взыскание компенсаций и привлечение к ответственности агрегаторов, поисковиков и прочих распространителей информации всегда было «весьма сложным», указывает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. По его мнению, в случае с шаровыми кранами последней каплей для суда стало то, что правообладатель неоднократно писал в «Яндекс» о нарушении своих прав результатом поисковой выдачи и представлял подтверждающие это документы. «Отсутствие корректировки результатов поиска со стороны "Яндекса" можно было воспринять как умышленное бездействие или как минимум грубую неосторожность»,— поясняет юрист.

Коммерсант, август 2020 (в сокращении, реферат МЦ ТПА)