ДАТЧИКИ. Компания Danfoss представляет новое семейство датчиков температуры для систем вентиляции и кондиционирования.

Семейство Danfoss MBT — это оптимальный комплект из 5 видов датчиков, предназначенных для измерения температуры в контрольных точках любой системы HVAC. Датчики производятся с чувствительными элементами Pt1000 и NTC10K, которые адаптированы для работы с большинством видов контроллеров, в том числе c контроллерами Danfoss MCX, и обеспечивают высокую точность измерений. Основные преимущества датчиков Danfoss MBT:

- Высокий класс защиты от IP 54 до IP 65 обеспечивает максимальную защиту от пыли и влаги;

- Клеммное электрические присоединение гарантирует надежное подключение и упрощение монтажных работ;

- В комплект поставки входят монтажные аксессуары для разных типов датчиков: пластиковый фланец, металлические хомуты, пластиковая скоба, что обеспечивает надежность и удобство монтажа;

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Источник: https://www.c-o-k.ru, 18 сентября