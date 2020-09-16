ЛЗТА МАРШАЛ: появилась мобильная версия сайта завода!

Сегодня появилось небольшое нововведение, которым бы хотели поделиться. Раньше сайт lztamarshal.ru удобно было читать на компьютере, а при посещении сайта с мобильных устройств возникал некоторый дискомфорт. Сейчас мы создали мобильную версию сайта, чтобы он был у Вас всегда под рукой. Это значит, что теперь навигация по сайту с мобильных устройств стала гораздо удобнее, картинки — крупнее, а тексты — разборчивее. Мы делаем все, чтобы Ваше пребывание на сайте было комфортным и Вы легко и быстро могли найти нужную Вам информацию. Ваше удобство — один из главных наших приоритетов.

Письмо в ТПА, 15 сентября

