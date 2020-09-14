Крупнейшие газовые компании создадут в Петербурге Национальный газовый союз.

Основной задачей станет защита их экономических интересов: разъяснение позиции участников союза в условиях изменения конъюнктуры цен на газомоторное топливо, участие в подготовительных процедурах законотворческого процесса, а также решение споров и конфликтов. Президентом союза станет Олег Коломийченко, двадцать лет возглавлявший Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу. Одним из самых громких дел ведомства за время его службы стало разоблачение ценового сговора топливных компаний во время бензинового кризиса в 1999 году.

Коломийченко Олег Васильевич родился 28.02.1949 на Украине в городе Конотоп Сумской области. Окончил факультет экономической кибернетики Московского института народного хозяйства имени Плеханова. В 1975-1991 годах работал в отделе комплексного развития хозяйства Ленинграда и Ленобласти НИИ Госплана РСФСР. Работал в Комитете по экономической реформе мэрии Санкт-Петербурга вместе с будущим министром финансов Алексеем Кудриным. В 1991 году был назначен руководителем Санкт-Петербургского территориального управления Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, преобразованного потом в УФАС. Как известно, в 1991 году перешел на работу в мэрию Санкт-Петербурга и Владимир Путин. Новый президент Национального газового союза в 1999 году обвинил топливных операторов в ценовом сговоре. Были крупно оштрафованы Петербургская топливная компания, "Фаэтон", "Киришиавтосервис" и Neste. В 2009 году УФАС по Санкт-Петербургу обвинило отели в необоснованном увеличении цены во время Петербургского экономического форума. В 2012 году Олег Коломийченко, проработав в УФАС по Санкт-Петербургу двадцать лет, покидает по собственному желанию государственную службу, После ухода с государственной службы Олег Коломийченко работал в ПАО "Газпром нефть" и преподавал в качестве профессора в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете.

Публикация в ленте "Модернизация российского ТЭК", 13 сентября»