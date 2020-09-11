Впервые за 20 лет в 2020 году не утвердили ни один новый СПГ- проект. Заказов на криогенную арматуру не будет

В 2020 году впервые за два десятилетия не было утверждено ни одного нового СПГ-проекта, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в банковских и промышленных кругах. После рекордного количества утвержденных проектов по производству СПГ в 2019 году резкое падение цен на нефть и газ в 2020 году заставило компании отложить решения по новым проектам и понизить инвестиции в уже существующие проекты. Пять аналитиков в энергетической и банковской сфере отметили, что в текущем году не ожидают принятия финальных инвестиционных решений, в то время как другие четыре источника рассчитывают на одно-два решения. До пандемии коронавируса объем новых экспортных мощностей должен был составить 70 млн тонн в год (что соответствует прошлогоднему рекорду).

Агентство Reuters, 10 сентября