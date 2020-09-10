АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД РТМТ (КУРГАН) ОТКРЫЛ УЧАСТОК ОБРАЗЦОВ

Для ускорения процесса проведения входного контроля поступающего металла на ОП "Курган" ООО "РТМТ" образован и введен в действие новый участок подготовки образцов. Специально для этого, после капитального ремонта, приобретены три универсальных станка: токарно-винторезный, плоскошлифовальный и вертикально-фрезерный. Образцы необходимы для определения механических свойств: временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлиненние, относительное сужение, для пределения ударной вязкости при нормальной и отрицательной температуре с концентраторами типа KCV и KCU, для испытаний на стойкость против межкристаллитной коррозии методом А и АМУ, для определения химического состава оптико-эмиссионным методом, для определения неметаллических включений: оксиды, сульфиды, силикаты, для выявления и определения величины зерна. Уверены, что введение в эксплуатацию данного участка обеспечит максимально быстрое и качественное проведение центральной заводской лабораторией всех необходимых исследований для выдачи в производство только полностью соответствующего заложенным требованиям металла.

Сайт РТМТ, 8 сентября