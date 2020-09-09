СТАНДАРТИЗАЦИЯ. Технический комитет 56 вынес проекты национальных стандартов по крепежу на публичное обсуждение

· ГОСТ Р Изделия крепежные. Углубление звездообразное под ключ для болтов и винтов
Разрабатываемый национальный стандарт не имеет аналогов среди международных и региональных стандартов.
Дата начала публичного обсуждения 10.09.2020.
Дата окончания публичного обсуждения 25.11.2020.
· ГОСТ Р Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Винты самонарезающие с полукруглой головкой с буртом и звездообразным углублением под ключ
Разрабатываемый национальный стандарт не имеет аналогов среди международных и региональных стандартов.
Дата начала публичного обсуждения 07.09.2020.
Дата окончания публичного обсуждения 20.11.2020.
· ГОСТ Р Изделия крепежные. Винты с потайной головкой и звездообразным углублением
Разрабатываемый национальный стандарт идентичен международному или региональному стандарту ISO 14581:2013.
Дата начала публичного обсуждения 07.09.2020.
Дата окончания публичного обсуждения 20.11.2020.
· ГОСТ Р Изделия крепежные. Винты с высокой потайной головкой и звездообразным углублением, головка высокая
Разрабатываемый национальный стандарт идентичен международному или региональному стандарту ISO 14582:2013.
Дата начала публичного обсуждения 07.09.2020.
Дата окончания публичного обсуждения 20.11.2020.
· ГОСТ Р Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные с резьбой. Испытания на сопротивление усталости при осевой нагрузке. Методы испытаний и оценка результатов
Разрабатываемый национальный стандарт не имеет аналогов среди международных и региональных стандартов.
Дата начала публичного обсуждения 07.09.2020.
Дата окончания публичного обсуждения 20.11.2020.
Вынесены на публичное обсуждение проекты межгосударственных стандартов:
· ГОСТ Изделия крепежные. Приемочный контроль
Разрабатываемый национальный стандарт идентичен международному или региональному стандарту ISO 3269:2019 Изделия крепежные. Приемочный контроль (Fasteners – Acceptance inspection).
Дата начала публичного обсуждения 10.09.2020.
Дата окончания публичного обсуждения 25.11.2020.
· ГОСТ Изделия крепежные. Гайки стальные самостопорящиеся. Эксплуатационные свойства
Разрабатываемый национальный стандарт идентичен международному или региональному стандарту ISO 2320:2015.
Дата начала публичного обсуждения 07.09.2020.
Дата окончания публичного обсуждения 01.12.2020.
Разработчик стандартов: ФГУП «НАМИ». Копию проекта стандарта на бумажном носителе можно получить по адресу:
125438, г. Москва, Автомоторная ул., д. 2. Тел. (495) 456 63 13, e-mail: tc056@mail.ru.
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