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СТАНДАРТИЗАЦИЯ. Технический комитет 56 вынес проекты национальных стандартов по крепежу на публичное обсуждение

09 сентября, 2020 10

· ГОСТ Р Изделия крепежные. Углубление звездообразное под ключ для болтов и винтов

Разрабатываемый национальный стандарт не имеет аналогов среди международных и региональных стандартов.

Дата начала публичного обсуждения 10.09.2020.

Дата окончания публичного обсуждения 25.11.2020.

· ГОСТ Р Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Винты самонарезающие с полукруглой головкой с буртом и звездообразным углублением под ключ

Разрабатываемый национальный стандарт не имеет аналогов среди международных и региональных стандартов.

Дата начала публичного обсуждения 07.09.2020.

Дата окончания публичного обсуждения 20.11.2020.

· ГОСТ Р Изделия крепежные. Винты с потайной головкой и звездообразным углублением

Разрабатываемый национальный стандарт идентичен международному или региональному стандарту ISO 14581:2013.

Дата начала публичного обсуждения 07.09.2020.

Дата окончания публичного обсуждения 20.11.2020.

· ГОСТ Р Изделия крепежные. Винты с высокой потайной головкой и звездообразным углублением, головка высокая

Разрабатываемый национальный стандарт идентичен международному или региональному стандарту ISO 14582:2013.

Дата начала публичного обсуждения 07.09.2020.

Дата окончания публичного обсуждения 20.11.2020.

· ГОСТ Р Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные с резьбой. Испытания на сопротивление усталости при осевой нагрузке. Методы испытаний и оценка результатов

Разрабатываемый национальный стандарт не имеет аналогов среди международных и региональных стандартов.

Дата начала публичного обсуждения 07.09.2020.

Дата окончания публичного обсуждения 20.11.2020.

Вынесены на публичное обсуждение проекты межгосударственных стандартов:

· ГОСТ Изделия крепежные. Приемочный контроль

Разрабатываемый национальный стандарт идентичен международному или региональному стандарту ISO 3269:2019 Изделия крепежные. Приемочный контроль (Fasteners – Acceptance inspection).

Дата начала публичного обсуждения 10.09.2020.

Дата окончания публичного обсуждения 25.11.2020.

· ГОСТ Изделия крепежные. Гайки стальные самостопорящиеся. Эксплуатационные свойства

Разрабатываемый национальный стандарт идентичен международному или региональному стандарту ISO 2320:2015.

Дата начала публичного обсуждения 07.09.2020.

Дата окончания публичного обсуждения 01.12.2020.

Разработчик стандартов: ФГУП «НАМИ». Копию проекта стандарта на бумажном носителе можно получить по адресу:

125438, г. Москва, Автомоторная ул., д. 2. Тел. (495) 456 63 13, e-mail: tc056@mail.ru.

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