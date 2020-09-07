АУДИТ. В МК «Сплав» прошел второй, заключительный этап аудита, в ходе которого системе менеджмента качества предприятия была дана оценка соответствия требованиям ISO 9001: 2015 в Системе добровольной сертификации «Росатомрегистр»

Проверяющей стороной выступила ассоциация по сертификации «Русский Регистр» — один из ведущих российских сертификационных и экспертных органов. Сертификат «Росатомрегистра», который по итогам успешного прохождения процедуры аудиторского контроля выдается предприятию-производителю, подтверждает, что оно соответствует стандартам «Росатома», которые Госкорпорация предъявляет к поставщикам продукции для обеспечения безопасности объектов атомной энергетики. В ходе аудита специалисты «Русского Регистра» проверили конструкторскую, технологическую документацию и документы системы менеджмента качества, действующие на предприятии. Также был проверен процесс производства изделий и оборудования, начиная с входного контроля материалов и заканчивая сборкой готовой продукции. Специалисты отметили высокий уровень технологической оснащенности МК «Сплав» и положительные изменения в результате внедрения на предприятии системы 5С. По завершении второго этапа аудита специалисты «Русского Регистра» дали положительное заключение для получения Корпорацией «Сплав» сертификата соответствия требованиям ISO 9001: 2015 в Системе добровольной сертификации «Росатомрегистр», свидетельствующего о высоком качестве продукции и ее соответствии требованиям современной атомной отрасли.

Сайт МК Сплав, 4 сентября