Завод ТЕРМОБРЕСТ: в связи с изменением структуры обозначения регуляторов-стабилизаторов давления, предохранительно сбросных и предохранительно запорных клапанов с 24.08.2020 вводится обновленный прайс-лист

Информируем о том, что в связи с внесением изменений в структуру обозначения с 24.08.2020 вводится новый прайс-лист на регуляторы-стабилизаторы давления, предохранительно-сбросные и предохранительно-запорные клапаны. Для удобства в измененном прайс-листе присутствуют как новые, так и старые обозначения.

Обращаем Ваше внимание, что стоимость регуляторов-стабилизаторов давления, предохранительно-сбросных и предохранительно-запорных клапанов осталась без изменений. Для удобства пользования в обновленный прайс-лист добавлено активное содержание с разделами продукции. При нажатии на нужный раздел в содержании, автоматически будет отображена соответствующая страница прайс-листа.

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