ТПА №4 (август) уже в печати!

Алексей Александрович, добрый день! Прошло уже более 2 лет как мы размещали в нашем журнале материалы о старейшем в нашей отрасли Алексинском арматурном заводе «Тяжпромарматура». Первый вопрос: что нового произошло на заводе за последние 2 года? Какие события стали знаковыми для коллектива? И о себе в арматурной отрасли.

Последние годы не были простыми для всего российского машиностроения и главной новостью, по моему мнению, можно считать продолжение стабильной работы. Завод работает, поставляет арматуру на все крупнейшие проекты в России и странах СНГ. Учитывая экономическую ситуацию и общее снижение инвестиционной активности в стране, мы притормозили реализацию некоторых проектов по освоению новых видов продукции. Провели глубокую модернизацию выпускаемых шаровых кранов и приводных устройств к ним, снизив металлоемкость без потери качества и надежности. Улучшились потребительские качества продукции, в том числе влияющие на экологические аспекты. Стабильность производства обеспечивается высокой степенью локализации. Большую часть комплектующих для ТПА мы производим сами. Все это позволяет нам быть конкурентоспособной компанией, сохранять рабочий коллектив.

Немного о себе. На заводе работаю 12 лет. Начал путь с должности рядового инженера конструктора. Благодаря хорошим учителям и поддержке трудового коллектива дорос до главного конструктора, а на сегодняшний день и до главного инженера.

Какая стратегическая задача сегодня стоит перед главным инженером арматурного завода? Кроме стабильности производства есть ли проблемы, решение которых существенно влияет на деятельность всего предприятия?

В эру всеобщей «цифровизации», не побоюсь этого слова, остро стоит задача максимально автоматизировать получение исходных данных для анализа и управления производственной деятельностью предприятия. Для решения такой глобальной задачи необходимо начинать с «головы», т.е. с выпуска конструкторской и технологической документации полностью в цифровом виде, чтобы расчеты материальных норм, трудозатрат и т.д. загружались в основную управляющую систему автоматически и без ошибок. Для этого на заводе под моим руководством в настоящее время внедряется PDM система.

Касаемо проблем, влияющих на деятельность предприятия, хочу отметить необходимость регулярного обновления станочного парка.

Какие проекты кроме арматуры для СПГ Вы считаете наиболее важными? Каковы планы завода на ближайшее время? Какие направления развития производства в ближайшие 3-4 года?

Арматура для СПГ никогда не являлась приоритетным направлением для завода. Название завода – «Тяжпромарматура» прямо указывает на то, что мы специализируемся на ТПА больших диаметров. Это наш, так скажем, конёк. Но жизнь идет вперед. Меняются технологии в газовой отрасли. Растет потребность в арматуре на высокое давление и температуру. Этим направлением и продолжим заниматься в ближайшей перспективе.

В последние годы все отмечали серьезное ужесточение требований к арматуре и рост стоимости сертификации. Не являются ли эти требования чрезмерными? Не порождают ли они массовое появление имитаций «заводов» с 3 бумажками: ПАСПОРТ, СЕРИФИКАТ, ДЕКЛАРАЦИЯ?

На мой взгляд, ужесточение требований к арматуре и её производству как раз и связано с наличием на рынке большого количества так называемых «заводов», имеющих бумаги, но не имеющих производства. Нефтегазовая отрасль таким образом пытается обезопасить свои объекты от поставок некачественной продукции. Ведь последствия аварий могут быть самыми серьёзными.

Как один из крупнейших производителей ТПА мы в первых рядах прошли все возможные инспекции. В кратчайшие сроки изготовили образцы для испытаний (10 ед. шаровых кранов с DN до 1000 мм с приводами) и успешно их испытали. Получили соответствующие сертификаты и, в очередной раз, подтвердили неизменно высокое качество алексинской арматуры. Считаю требования не чрезмерными, а даже полезными для производителей – так как это возможность узнать слабые стороны своей продукции и исправить их.

На фоне нестабильного производства из-за пандемии что бы Вы выделили положительного? Какие показатели рынка будут в 2020 году?

Не могу сказать, что пандемия существенно повлияла работу завода. На предприятии в срочном порядке были реализованы все рекомендованные Правительством и Роспотребнадзором меры, и остановок в работе практически не было. Благодаря слаженной работе коллектива обязательства по контрактам выполняются. Думаю, что в этом году показатели по рынку серьёзно не изменятся, а на 2021 год загадывать не буду.

МЦ ТПА, 4 августа ( в сокращении)