НТП Трубопровод: новые версии расчетных программ трубопроводов

Новая версия 4.4 программы «Гидросистема»

Коллектив разработчиков программы продолжает работу над новой версией программы, которую планируется выпустить осенью этого года. Версия будет включать в себя новые возможности сразу в нескольких частях функционального спектра программы. Прежде всего это усовершенствования в модуле расчета гидравлического удара, главное из которых – это полноценная динамическая модель центробежного насоса, учитывающая инерционные характеристики насоса и электродвигателя, и позволяющая корректно моделировать процессы запуска и остановки насосов в сложных трубопроводных системах. Отсутствие до сих пор подобной модели в программе вызывало справедливые нарекания специалистов по гидравлическому удару. Новая, так называемая «4-х квадрантная» модель описывает поведение насосов при произвольных режимах работы (сочетаниях величины и направления расхода продукта и скорости и направления вращения насоса), в которых может находится насос в ходе переходного процесса (в том числе и когда насос фактически работает как турбина). Для описания характеристик насоса используются так называемые диаграммы Сьютера, характеризующие зависимость напора и крутящего момента на валу насоса от величин подачи и скорости вращения. При этом стандартные диаграммы Сьютера корректируются с учетом расходно-напорных кривых изготовителя.

Другим важным усовершенствованием программы станет возможность обратного расчета течений с кипением и конденсацией продукта не только с множественным критическим или околозвуковым газо-жидкостным течением, но и с одновременной сменой агрегатного состояния (например, с вскипанием, полным испарением или конденсацией)! Расчет таких течений особенно важен для систем аварийного сброса, где они части возникают. В версии 4.4 расчет таких течений будет реализован для неразветвленных трубопроводов, а на его основе в последующих версиях планируется реализовать и общий случай расчета сложных разветвленных трубопроводов с подобными течениями.

Есть хорошие новости и для пользователей программы, одновременно использующих термодинамическую библиотеку Simulis Thermodynamics фирмы ProSim. В новой версии Гидросистемы интеграция с библиотекой будет усовершенствована, пользователь получит непосредственно из программы доступ ко всем настройкам термодинамических моделей, и даже сможет запускать прямо в Гидросистеме интерактивный термодинамический калькулятор Simulis Thermodynamics.

И наконец, приятные новости для всех пользователей, не зависимо от того, для каких расчетов они чаще используют программу. Функции групповых операций в Гидросистеме пополняться возможностью группового редактирования. Выбрав несколько элементов или ветвей, пользователь может сразу изменить из общие параметры – например расход, температуру или параметры окружающей среды.

Новая версия 4.84 R2 программы «Старт-Проф»

Выпущены обновленные версии программ Старт-Проф Эконом, Старт-Проф Студент, Старт-Проф 4.84 R2. В версии СТАРТ-Проф 4.84 реализовано множество долгожданных функций – таких как расчет подземных трубопроводов на сейсмические воздействия, расчет на прочность электро-изолирующих муфт, нормы на промысловые трубопроводы. Теперь моделирование и расчет штуцеров сосудов и аппаратов, резервуаров, насосов, компрессоров, турбин, воздушных теплообменников, печей, а также моделирование и расчет универсальных компенсаторов стали намного проще, удобнее и при этом точнее за счет введения в программу новых соответствующих объектов.

Ввод данных в программу ускорился за счет пополнения базы данных труб и фитингов 140 стандартами ОСТ, СТО ЦКТИ, ASME и другими.Для организаций, взаимодействующих с зарубежными компаниями, добавлены практически все ключевые зарубежные стандарты: ASME B31, EN, CSA, BS.

Изменения:

1. Исправлена проблема порчи файлов расчета при сохранении если нажать кнопку сохранить дважды;

2. Добавлена функция копирования списка участков в буфер обмена для последующей вставки в MS Excel;

3. В базу данных по термопластикам добавлен материал PE 4710;

4. Обновлены характеристики материала PE-RT II до -30oCoC и до 95oCoC;

5. Исправлен ряд других обнаруженных проблем;

Пользователи программ семейства «Старт-Проф» с действующим гарантийным обслуживанием могут загрузить новую версию. Также, при необходимости, может потребоваться обновление электронного ключа защиты.

Сайт НТП Трубпровод, июль 2020