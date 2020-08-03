24 июля Правительство Санкт-Петербурга опубликовало постановление Правительства Санкт-Петербурга в соответствии с которым возобновлена работа и возможность посещения организаций, осуществляющих выставочную деятельность, на территории Санкт-Петербурга

«Главным результатом нашей работы и государственной поддержки мы считаем именно данное решение — начало нашей деятельности и возобновление культурно-деловой активности», — Сергей Воронков, президент Российского союза выставок и ярмарок, генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Прошло 4 месяца с момента введения ограничительных мер в Санкт-Петербурге с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Стрессовые ситуации всегда проверяют на прочность как личные отношения, так и трудовые. Весь период самоизоляции команда компании MVK продолжала активную работу в удаленном формате: непрерывающиеся продажи выставочных стендов и кампании по привлечению посетителей на осенние выставки, регулярные обсуждения стратегий развития проектов, постоянное общение с участниками и партнерами — все это позволило нам встретить радостную новость о возобновлении деловой активности во всеоружии! Мы полностью готовы к проведению выставок в начале сентября, так как ни на минуту не останавливались и верили! Прошедшие онлайн-события 2020 года лишь укрепили нашу приверженность выполнению своей миссии как выставочного организатора — создавать уникальные площадки для личных встреч специалистов, помогать бизнесу строить мосты для успешного сотрудничества. Снятие ограничений как никогда мотивирует посетителей B2B выставок к личным

встречам на выставках. Для достижения прежних показателей необходимо трудится в усиленном формате. Здесь на помощь как раз приходят выставки, которые во всем мире являются важнейшим инструментом коммуникаций и продвижения бизнеса.

2–4 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге, КВЦ «Экспофорум» пройдет самое масштабное и самое ожидаемое отраслевое событие, объединяющее инженерную, строительную и интерьерную тематики. Выставки Engineerica, «ИнтерСтройЭкспо», Design&Decor St. Petersburg станут первыми в 2020 г. отраслевыми В2В офлайн-площадками после периода изоляции, где специалисты смогут лично встретиться с новыми и постоянными партнерами, обсудить актуальные вопросы и изменения, произошедшие в отрасли.

Источник: https://www.c-o-k.ru/